Inter-Roma, partita da tutto esaurito e con tanti tifosi vip

Sarà un Inter-Roma da pienone sugli spalti. E per pienone si intende che al Meazza arriveranno 75mila tifosi. Perché non solo sono stati venduti tutti i biglietti destinati agli interisti, ma pure quelli dedicati agli ospiti, che occupano il terzo anello rosso, sono stati tutti venduti. Sarà la partita del ritorno di Lukakua Milano e c'è grande attesa. Ma i sostenitori interisti si sono già mostrati largamente interessati alle vicende nerazzurre, e alle partite casalinghe, anche nelle altre occasioni, perché questo sarà il sesto match, su sei giocate in casa, a far registrare oltre 70 mila spettatori sulle tribune. E quindi l'Inter è ancora la squadra che ha la media più alta di spettatori.