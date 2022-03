Inter, Inzaghi e i dubbi di formazione per la Salernitana: insisterà con Lautaro?

L'allenatore nerazzurro dovrà trovare la squadra ideale per affrontare la squadra campana: è un appuntamento importantissimo in chiave classifica

"Di volta in volta schiererò la coppia migliore in avanti adesso che ho tutti a disposizione", ha detto ieri nel post partita. E già nella gara di venerdì potrebbero esserci novità in attacco. Il dubbio almeno si porrà sulla strada dell'allenatore, giocherà di nuovo Lautarodal primo minuto? Sicuramente quello con la Salernitana diventa un match chiave per la squadra interista (anche alla luce dello scontro diretto tra Napoli e Milan) che deve sbloccarsi e chiudere questo momento di appannamento. Svelare se si tratta solo di quello o se non era reale quell'Interche marciava a suon di gol e punti fino a dicembre. Difficile schieri dal primo minuto Correa (sono appena rientrati, lui e Gosens saranno utili a gara in corso). In attacco potrebbe giocare magari Sanchez ma anche lui sta facendo fatica ad imporsi in questo periodo. Dzeko sembra in questo momento l'unica certezza. Eppure anche lui avrebbe bisogno di respirare.