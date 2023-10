Inter-Salisburgo, previsti almeno 3 cambi: riposa Mkhitaryan? Riflessioni su Sanchez

"Lo staff prepara le tabelle per minutaggio di ogni giocatore. Per deduzione, ecco la probabile formazione anti-Salisburgo. Davanti a Sommer, Pavard quasi sicuro e Bastoni al rientro. Acerbi e De Vrij si giocano un posto al centro. Fasce: Dumfries a destra, Dimarco in lieve vantaggio su Carlos Augusto. Barella dovrebbe giocare, Frattesi sicuro, Calhanoglu non si discute. Questa volta potrebbe partire Mkhitaryan dalla panchina. Riflessioni su Sanchez, ma Simone è tormentato dal dubbio, potrebbe andare avanti con Lautaro e Thuram, la magnifica coppia. Arnautovic ne avrà per altre due settimane".