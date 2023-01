Inter, Samaden: “Supercoppa? Ci giochiamo il coronamento della scorsa stagione”

Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sportitalia prima del calcio d'inizio della Supercoppa con la Fiorentina in programma questa sera all'U-Power Stadium. Queste le sue considerazioni: "La squadra per diversi mesi non ha potuto allenarsi insieme, abbiamo avuto tanti infortunati e diversi ragazzi da dare alla prima squadra, che in sé non è mai un problema. Abbiamo chiesto a ragazzi dell'U17 di essere pronti prima del previsto, ora il mister ha tutta la rosa a disposizione e può lavorare con maggiore tranquillità. Stasera contro la Fiorentina ci giochiamo il coronamento della scorsa stagione, è una bella opportunità.