Inter-Sampdoria, Conte non cambia: Eriksen alle spalle della LuLa. Sugli esterni…

In vista della gara contro la Sampdoria in programma domenica a San Siro, Antonio Conte dovrà fare a meno di Stefano Sensi. Il centrocampista dell’Inter ha rimediato un nuovo infortunio nell’allenamento di oggi, il quinto k.o. da quando veste la maglia dell’Inter (problema agli adduttori in due occasioni, polpaccio e piede). Secondo quanto riporta Sky Sport, contro la squadra di Ranieri l’allenatore nerazzurro è intenzionato a schierare lo stesso undici sceso in campo a Napoli con Handanovic in porta. Skriniar, de Vrij e Bastoni il trio di difesa. A centrocampo possibile conferma per Candreva a destra e Young a sinistra con Brozovic e Barellla a completare il centrocampo. Eriksen dovrebbe agire alle spalle di Lautaro e Lukaku.

(Sky Sport)