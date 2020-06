Inter, Samp subito spartiacque per il sogno scudetto. E in attacco la variante sarà…

Pronti-via e subito un’occasione da non fallire. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia in semifinale contro il Napoli, tra rimpianti e consapevolezze, l‘Inter di Antonio Conte riapre la sua stagione di Serie A, con il recupero della 25a giornata a San Siro contro la Sampdoria. Una partita subito fondamentale per i nerazzurri. Qualora vincessero, infatti, i ragazzi di Conte si porterebbero a 6 punti dalla capolista Juventus e a 5 dalla Lazio, tenendo dunque in vita le speranze di una clamorosa rimonta scudetto.

Come riportato dal sito della Gazzetta dello Sport, dopo la Sampdoria l’Inter affronterà in sequenza Sassuolo, Parma, Brescia, Bologna, Verona, Torino, Spal. Un calendario non certo impossibile, che rappresenta a questo punto un alleato in più per l’ex ct e i suoi:

“Ma Inter-Samp sarà fondamentale anche per capire se e come si riaccenderà l’attacco. Al momento le certezze sono la difesa a tre, la cerniera Barella-Brozovic e il totem Lukaku. Sulle fasce ci sono alternative a Candreva e Young, mentre il Lautaro con la testa al mercato deve riprendersi in fretta, perché ora Sanchez sta bene e proprio a Marassi, nel match d’andata, ha piazzato l’unico acuto in nerazzurro. La variante tattica però passa da Eriksen e Sensi, che però nel frattempo si è di nuovo fermato“.

(Fonte: gazzetta.it)