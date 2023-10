Inter, San Siro è cambiato: mugugni zero, spinge fino al gol! I pericoli del Bologna

Non andavo allo stadio da anni e non per mia volontà ovviamente, ma ho ritrovato un clima incredibile. Un tifo enorme, gigantesco che ha accompagnato i ragazzi per tutta la partita.

Nonostante le occasioni sciupate il sostegno è sempre stato costante, anzi col trascorrere dei minuti aumentava con la spinta della squadra e ho avuto la netta sensazione che il gol sia arrivato sulla spinta e la carica di San Siro.

In passato,ad esempio, accadeva che a volte magari un po’ per frustrazione, per le troppe occasioni sciupate calava quello strano silenzio o quel brusio che creava un ambiente ostile. Come se la partita fosse stregata.

Ora invece nulla di tutto ciò. Ad ogni occasione sciupata il sostegno aumentava, azione dopo azione, è stato una spinta continua, feroce, che si percepiva palpabile.

Fino al gol che è stato di fatto una liberazione.

Una delle frasi fatte più classiche e nello stesso tempo banali appartenente al mondo del calcio è rappresentata dal famoso ‘dodicesimo uomo’. Ebbene contro il Benfica tutto è stato tranne che una banalità: San Siro è stato debordante in tutto il suo fragore, merito di un tifo appassionato sano, puro, coinvolgente. Da applausi, ed esserci è stato un privilegio. Quindi grazie a tutti quelli che c’erano per aver reso una serata incredibile, che andrà ricordata.

Per il resto non c’è tempo per crogiolarsi al sole, a San Siro arriva il Bologna dell’indimenticato Thiago Motta da prendere con le pinze: solo una sconfitta all’esordio contro il Milan in casa. Poi 4 pareggi e due vittorie. E zero gol subiti nelle ultime 4 partite. E diciamolo: nelle ultime gare il Bologna ha avuto anche qualche episodio arbitrale di cui lamentarsi.

Sbagliatissimo pensare di affrontare una piccola che viene a San Siro come vittima sacrificale. Ecco perché bisognerà fare grandissima attenzione e cercare la miglior condizione fisica che non sarà facile avere giocando così spesso a ritmi così alti.

L’esperienza col Sassuolo è li da tenere a mente. Ecco perché tutti nell’ambiente sono consci delle difficoltà neanche troppo celate, di una sfida ostica oltre il percepito.

