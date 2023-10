Darmian: “Darò sempre tutto me stesso per l’Inter: che orgoglio questa maglia”

Le parole del difensore: "So quanto è importante dare sempre la miglior versione di se stessi, per questo ogni giorno cerco di migliorarmi"

Intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Bologna, Matteo Darmian ha spiegato così l'emozione di vestire la maglia nerazzurra: "Il calore del nostro pubblico è importantissimo e io darò sempre tutto me stesso per questa squadra. So quanto è importante dare sempre la miglior versione di se stessi, per questo ogni giorno cerco di migliorarmi.