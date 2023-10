Inter, Sanchez non incide: le alternative di Inzaghi e cosa filtra per gennaio

Il pareggio di ieri dell'Inter contro il Bologna ha messo in luce uno dei difetti strutturali dei nerazzurri: con l'infortunio di Arnautovic, manca una vera punta di peso per riempire l'area. Anche perché Sanchez non riesce ad incidere in zona gol e Simone Inzaghi, come scrive La Gazzetta dello Sport, valuta qualche variazione: "Le alternative in rosa, non è un segreto, sono Henrikh Mkhitaryan e Davy Klaassen sulla trequarti o come seconde punte dietro a Lautaro. Finora soltanto l'armeno è stato provato in attacco alla giornata d'esordio contro il Monza, nel finale di partita. Entrambi conoscono il ruolo e sono disposti a ricoprirlo, ma finora il 3-5-2 in formazione più classica ha dato maggiore fiducia all'allenatore. La pausa del campionato in favore degli impegni delle nazionali, che per l'Inter è già cominciata, in realtà viene in soccorso a Inzaghi.