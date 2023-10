Libero: “Inter, i problemi iniziano quando entra Sanchez: gira su se stesso come se…”

Arriva tra le pagine dell'edizione odierna di Libero l'analisi del pareggio di ieri tra Inter e Bologna. Questo il commento del quotidiano sulla prestazione di Alexis Sanchez in particolare: "I problemi dell’Inter iniziano quando entra in campo Alexis Sanchez. E' il 55º e il Bologna segnato da tre minuti con Zirkzee il goal del 2-2 che poi diventerà risultato finale. L’Inter sta pagando l’approccio morbido alla ripresa e ha bisogno di riprendere in mano la gara.

Entrano anche Carlos Augusto e Cuadrado e loro si che contribuiscono a inclinare nuovamente il campo verso la porta di Skorupski. Ma tutto ciò che passava da Thuram ora passa da Sanchez, che la tocca sempre una, due, tre volte, mai di prima, girando su se stesso come se cercasse uno specchio per ammirarsi, e finendo per rallentare un Inter altrimenti scorrevole come olio".