Inter-Sassuolo, formazioni UFFICIALI: Inzaghi ne cambia 8. Correa-Lukaku in attacco

I nerazzurri inseguono la quinta vittoria consecutiva in campionato. Le scelte di Simone Inzaghi

In porta ci sarà Samir Handanovic, mentre in difesa spazio a D'Ambrosio, De Vrij e Acerbi. A centrocampo si rivede Brozovic dal 1' che sarà affiancato da Gagliardini e Mkhitaryan. Sulle fasce chance importante per Bellanova a destra, Dimarco a sinistra. Coppia d'attacco formata da Correa e Lukaku.