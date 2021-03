Bc Partners, Stathopoulos: “Inter? Valutiamo proprietà di club che ambiscano al top”

Intervistato da Bloomberg, il manager di Bc Partners Nikos Stathopoulos ha risposto alla domanda sulla volontà di investire nell'Inter

L'Inter vive un momento molto particolare a livello societario. Suning ha ricevuto dei blocchi da parte del Governo cinese e sta cercando nuovi investitori per dare liquidità al club nerazzurro. La proprietà cinese ha garantito la gestione del progetto fino al termine dell'anno, nel frattempo si guarda attorno per possibili azionisti che rilevino una parte di maggioranza o minoranza della società. Il fondo Bc Partners sembra essere quello più interessato a una parte di maggioranza delle quote dell'Inter.

Intervistato da Bloomberg, il manager di Bc Partners Nikos Stathopoulos ha risposto alla domanda sulla volontà di investire nell'Inter: "Ovviamente non posso commentare accordi che non sono avvenuti ma certamente stiamo valutando di investire nello sport, che sia una lega o la proprietà di un club. Ovviamente, se si parlasse di proprietà di un club dovrebbe essere un club con alte possibilità di competere ai massimi livelli nelle varie competizioni".

"Stiamo approcciando il mondo dello sport da un punto di vista dei contenuti. Lo sport ha contenuti di grande valore: è in tempo reale, è unico e un contenuto del genere ha valore. Come musica e cinema, lo sport ha contenuti molto attraenti per il pubblico. Contenuti che possono essere monetizzati, che sia tramite una lega o un club. E' meno importante che sia una lega o un club, dipende ovviamente da cosa è disponibile sul mercato. Lo sport è un'industria a cui stiamo guardando sempre di più. Ed è un'industria in crescita".