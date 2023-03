Repubblica: “Inter-Scalvini, nuovi contatti: a metà mese altro incontro. Lo scenario”

Milan Skriniar saluterà l'Inter a fine stagione e il primo obiettivo della società nerazzurra per rimpiazzarlo è Giorgio Scalvini. Il centrale è però blindatissimo dall'Atalanta, che lo valuta oltre i 40 milioni di euro. I nerazzurri, però, come spiega Repubblica, stanno in questi giorni cercando di capire come imbastire l'operazione: "Nuovi contatti sono andati in scena in questi giorni tra l'Inter e l'Atalanta per il giovane difensore Giorgio Scalvini.