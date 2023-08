Cambiano gli interpreti, non il risultato: Inter, quanta scelta a centrocampo

Fuori Brozovic e Gagliardini, dentro Frattesi e - con ogni probabilità - Samardzic . Senza dimenticare l'aggiunta di Cuadrado sulla destra. Il centrocampo dell'Inter ha cambiato faccia rispetto alla scorsa stagione, ha modificato il modo di giocare e di stare in campo, ma la sensazione è che il livello si sia ulteriormente alzato. Un reparto destinato ad essere la forza di questa squadra, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Destrezza, potenza, entusiasmo: teniamoli bene a mente, questi tre sostantivi. Perché sono perfetti per il centrocampo dell'Inter. Quello che c'era, quello che si sta facendo conoscere, quello che sta per arrivare. Il cuore nerazzurro batte forte. E mica solo in Giappone. È un avviso ai naviganti di altri mari, di tutti mari: lì in mezzo non si temono rivali, tantomeno confronti".

Frattesi, più di un'alternativa

"Simone Inzaghi può godersi il panorama. Perché la cessione di Brozovic oggi non la ricorda più nessuno. L'Inter ha smontato e rimontato alla grande. Ha smontato la regia perché in fondo già la scorsa stagione aveva fatto una scelta di campo con Calhanoglu. E poi ha deciso di battere altre strade. Sono strade che aggiungono gol e assist, per tradurla in termini pratici. Aggiungono nuove soluzioni di gioco, l'Inter rischia di diventare una squadra difficilmente marcabile in mezzo al campo. La partita con il Psg ha messo in luce per la seconda volta consecutiva un Frattesi in versione deluxe. Con lui il viaggio in prima classe è garantito. Come è garantito che l'ex Sassuolo sarà molto più di un'alternativa a Barella. [...] Frattesi garantisce una buona dose di pericolosità costante, oltre a non far mancare la sua presenza in fase difensiva. È completo. Nella porzione di partita giocata assieme, è stato lui a tenere il centrodestra con Barella mezzala sinistra. Non è più un caso, evidentemente Inzaghi li vede meglio così in coppia".