Repubblica – Inter, chi compra accetta una scommessa implicita e immediata. Gli sponsor…

Più che il campo dove la squadra sta facendo bene, in casa Inter preoccupa la vicenda societaria. Sono alla luce del solo le difficoltà finanziarie di Suning con il colosso cinese alla ricerca di investitori per far respirare le casse nerazzurre. Come riporta Repubblica, chi compra accetta una scommessa implicita e immediata. “Sono esigibili oltre 50 milioni di euro di sponsorizzazioni già attese per giugno e non saldate? E la stessa Suning verserà ancora 16 milioni, fino a giugno 2022, per il diritto a dare il proprio nome al centro di allenamento di Appiano Gentile?“, le domande del quotidiano.

Effetto Covid e sponsor asiatici

Suning ha formalmente chiuso le porte a BC Partners , troppa distanza tra la domanda e l’offerta: per il fondo inglese vale 750 milioni, compresi 400 di debito. Per la proprietà cinese si avvicina al miliardo. “Gli Zhang sondano altri fondi, che ancora non hanno cominciato a investigare i conti dell’Inter: gli svedesi di Eqt, gli americani di Fortress (specializzati in acquisizione di credito deteriorato) e i dhabensi di Mubadala”.

“Entrando nell’Inter, Suning versò 117 milioni come prestito soci: 78,2 sono stati trasformati in azioni, 51,1 restano a debito. Ci sono poi i due bond a scadenza 31 dicembre 2022 per 375 milioni complessivi. A garanzia, l’Inter ha messo fra l’altro i contratti con gli sponsor. Alcuni continuano a pagare, fra cui Pirelli (in scadenza a giugno) e Nike. Altri no proprio quelli “portati in dote” da Suning. I regional sponsor asiatici garantivano 96,8 milioni all’Inter nel 2018/19, crollati a 43,7 nel 19/20, un disimpegno più veloce di quello degli Zhang”.

“C’è un effetto Covid che ha bloccato i pagamenti in tutto il mondo, ma chi compra sa anche la crescita di fatturato dell’Inter dai 179 milioni del 2016 ai 365 del 2019 era sostenuta soprattutto da due voci: 52 milioni dall’ingresso in Champions e 97 da nuovi sponsor cinesi. Il calo di questa voce spiega come mai il club nerazzurro sia ora assetato di denaro fresco e le valutazioni siano così distanti. Da qui alla fine dell’anno il club deve trovare 195 milioni per pagare fra interessi, quote per l’acquisto dei cartellini dei giocatori e stipendi arretrati”.

(Repubblica)