Lo scudetto insomma andrà vinto in provincia, come aveva sottolineato l’ad Beppe Marotta dopo il successo sulla Juventus, imbracciando giustamente l’idrante. Vero tra l’altro che dall’inizio dell’anno solare il match più sofferto è stato proprio quello contro l’unica “piccola”, il Verona. Nel giorno della Befana erano serviti il gol (molto contestato) di Frattesi nel recupero e l’errore dal dischetto di Henry al 100’. Ogni sfida nasconde davvero delle insidie, a partire dalla prossima che pure sembrerebbe segnata, venerdì contro una Salernitana allo sbando, ultima in classifica e reduce dal cambio di panchina, con Liverani che impedirà il derby tra gli Inzaghi. L’Inter però quattro giorni dopo affronterà l’Atletico in Champions e Simone dovrà essere bravo a dosare il turnover. Così come il 25 a Lecce il rischio sarà quello di pagare le fatiche psicofisiche di Coppa", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Proprio gli incroci europei, sempre che i nerazzurri riescano ad eliminare i colchoneros , saranno un’altra discriminante decisiva nella corsa tricolore. Il ritorno a Madrid del 13 marzo sarà per esempio preceduto dalla trasferta al Dall’Ara - già fatale due stagioni fa - e seguito dal match col Napoli, a sua volta però impegnato quella settimana in Champions, a Barcellona, il giorno prima dei nerazzurri. L’andata degli eventuali quarti si gioca il 9-10 aprile (tra la trasferta di Udine e il Cagliari in casa), mentre il ritorno del 16-17 anticiperebbe il derby del 21. Ma anche qui il Milan potrebbe essere a sua volta reduce dalle fatiche in Europa League, peraltro con meno recupero dovendo giocare giovedì 18. Le ipotetiche semifinali di Coppa, a inizio maggio, invece arriverebbero tra il Torino al Meazza e la sfida del Mapei col Sassuolo. Unica squadra per ora in grado di battere l’Inter", aggiunge Gazzetta.

