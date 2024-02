Matri: “Inzaghi ha chiarito a tutti i loro ruoli. Anche con Frattesi…”

Alessandro Matri, su DAZN, ha parlato dei meriti dell'Inter in questo campionato. In particolare ha distribuito i meriti tra allenatore, squadra e dirigenti rispetto al primo posto dei nerazzurri. «Inzaghi l'anno scorso era stato messo in discussione ed è stato bravo a gestire, assorbire le critiche, raggiungere la finale e superare le critiche, ha chiarito quest'anno i ruoli a tutti», ha sottolineato.