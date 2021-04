Skriniar-De Vrij-Bastoni una cosa sola. “L’Inter tende una trappola consapevole”

Il focus de La Gazzetta dello Sport sul trio difensivo: l'affiatamento è ormai definito, lo dimostrano anche i numeri

Marco Astori

L'Inter di Antonio Conte è al primo posto in campionato non solo grazie ai gol di Lukaku e Lautaro o al grande lavoro del centrocampo. Il tecnico ha infatti costruito una difesa perfetta in nerazzurra, che si recita come una sorta di filastrocca: Skriniar-De Vrij-Bastoni. La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, dedica un focus ai tre centrali, sottolineandone numeri e caratteristiche: "L’Inter contiana è stata costruita così, come un blocco di granito a partire dalla difesa. Le ultime settimane, semmai, hanno accentuato l’atteggiamento conservativo dei nerazzurri, con tanto di polemica estetica e presunta necessità di un lifting nel gioco. In realtà, l’Inter tende una trappola consapevole ad ogni rivale. Attira tutti nel suo giardino prima di colpire.

Per questa trama, però, serve la certezza assoluta di poter resistere a quasi ogni tempesta: il trio di difensori di Conte Skriniar-De Vrij-Bastoni dà ormai ampia garanzia a riguardo. Dopo l’ennesimo clean sheet (partita senza gol presi) della stagione contro il Cagliari e la contemporanea rete incassata da Szczesny col Genoa, l’Inter ha raggiunto la Juventus nella classifica delle migliori difese del campionato. In 30 partite di Serie A Handanovic ne ha presi 27, esattamente come i colleghi in bianconero che inseguono a distanza di sicurezza: se si aggiungono i 69 gol segnati contro i 61 dell’arcirivale, ecco che si dà forma a quell’enorme +12 in classifica.

La SDB, risposta nerazzurra alla mitica BBC, è la cartina di tornasole della stagione interista: ne riflette il percorso intero, dalle difficoltà iniziali alla recente gloria. Quei tre ci hanno messo un po’ per amalgamarsi, anche perché all’inizio la squadra teneva la guardia molto più bassa di adesso. Col tempo, però, i difensori sono diventati una cosa sola, un orologio svizzero, proprio come il resto della compagnia. E ognuno con una propria specificità: Skriniar il marcatore roccioso, De Vrij il saggio governatore del reparto, Bastoni il soldato scelto per rilanciare l’azione. Se il mancino italiano è il nerazzurro che ha effettuato più passaggi in questa A (1796, Brozovic da regista è indietro di oltre 100, a 1684), il centrale olandese ha il record di palloni intercettati (36). Solo Hakimi, invece, ha vinto più contrasti di Skriniar: 29 a 26", conclude la Rosea.