Inter, sei scommesse da vincere per la seconda stella

Simone Inzaghi dovrà lavorare per valorizzare i nomi messi a disposizione dalla dirigenza in questa sessione di mercato

Funziona così, soprattutto quando ti ritrovi puntualmente a dover fare i salti mortali per portare a termine la sessione di mercato. La dirigenza dell'Inter e Simone Inzaghi sanno bene in che tipo di situazione si ritrovano a lavorare, ma non per questo si perdono d'animo. Anzi, è in tali circostanze che deve emergere il talento e l'esperienza di gente che in questo mondo si ritrova da anni. Il fiuto di Marotta e Ausilio e la tenacia del tecnico dovranno fare la differenza.