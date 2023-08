CdS – Correa desiderato, lui apre all’addio? Sabato scorso qualcosa è cambiato

Joaquin Correa potrebbe davvero fare le valigie a breve per lasciare l'Inter. Prima di tutto perché diversi sono i club che si sono mossi nelle ultime ore su di lui, come racconta il Corriere dello Sport di oggi: "Beh, a questo punto non si può dire che non sia desiderato. Se il Torino è sfilato nelle retrovie, a Betis Siviglia e Bournemouth, infatti, nelle ultime ore, si sono aggiunti Lille , Lipsia , Cagliari e, soprattutto, Marsiglia , nell’aver mostrato interesse per Correa. Il nodo, però, restano le intenzioni del Tucu: si deciderà a lasciare l’Inter, oppure, alla fine, si impunterà per restare? Fino ad un paio di settimane fa, non c’erano dubbi sulla sua risposta: solo Inter. Una prospettiva rafforzata anche dal recente matrimonio con Chiara Casiraghi, figlia di Pierluigi, ex-attaccante di Monza, Juventus, Lazio e Chelsea".