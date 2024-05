"L’Inter già campione d’Italia è chiamata a onorare subito il suo titolo da un calendario che non fa sconti: 3 trasferte su campi di squadre che lottano per salvarsi, più l’impegno casalingo con la Lazio (18 o 19 maggio) nel giorno della consegna della Coppa. Inzaghi riparte stasera a Reggio Emilia, in casa di un Sassuolo poco meno che disperato e con un piede già in Serie B. Gli occhi di tutti i maliziosi guardano di certo all’amicizia 40ennale fra i due amministratori delegati Marotta e Carnevali. Il Sassuolo ha fermato il Milan, tre settimane fa, e poi è stato travolto da Lecce e Fiorentina. Perdesse anche stasera, i piedi in B diventerebbero due, eppure all’andata il Sassuolo ha rifilato all’Inter l’unica sconfitta del suo campionato, per di più a San Siro"