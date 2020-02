Serie A, 2 turni a porte chiuse? Inter-Samp, si rischia una sola data. E la Uefa vieta…

“Massima allerta in Federcalcio e nelle quattro Leghe (A, B, C e dilettanti) per il Coronavirus. C’è l’ipotesi, che si spera ancora di scongiurare, che alcune partite, anche di serie A, possano essere giocate a porte chiuse. Almeno per un paio di turni, con l’augurio ovviamente che questa situazione, ora allarmante, possa migliorare con l’arrivo della primavera”. Lo scrive Repubblica sul suo sito online.

Critica la situazione dell’Inter

“Il problema sarà poi quello di trovare delle date per recuperare questi incontri. Il calendario d’altronde è ingolfatissimo fra campionato, Coppa Italia e competizioni europee. Inoltre in marzo ci sono due amichevoli della Nazionale con Germania e Inghilterra: si può rinunciare? Giovedì a Milano è previsto ad esempio il ritorno fra l’Inter e il Lugodorets di Europa League: cosa deciderà l’Uefa? Porte chiuse o campo neutro? Ancora: se l’Inter dovesse andare in finale di Europa League e di Coppa Italia l’unica data possibile per recuperare la sfida coi blucerchiati sarebbe addirittura il 20 maggio, il mercoledì prima dell’ultima di campionato (perchè oltre al 24 maggio non si può andare, lo vieta l’Uefa essendo l’anno degli Europei).”