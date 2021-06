Inter, hai visto Spinazzola? Dal colpo sfumato alla ricerca infinita di esterni

Il laterale della Roma è stato il migliore in campo nell'esordio vincente dell'Italia: è lui il padrone della fascia sinistra azzurra

Fabio Alampi

Esordio vincente e convincente per l'Italia di Roberto Mancini a Euro 2020: gli Azzurri hanno schiantato la Turchia con un 3-0 che non ammette repliche, e che infonde ulteriori fiducia e ottimismo al gruppo. Tra i protagonisti assoluti del match dell'Olimpico figura Leonardo Spinazzola: l'esterno della Roma, premiato come migliore in campo al termine della gara, è stato una spina nel fianco costante della difesa turca, con accelerazioni continue e iniziative a non finire (tra cui quella che ha propiziato il gol del 2-0 firmato da Immobile). Un giocatore che, poco più di un anno fa, aveva di fatto già indosso la maglia dell'Inter.

A un passo dall'Inter

Riavvolgiamo il nastro fino al gennaio 2020: Inter e Roma trovano l'accordo per lo scambio tra Matteo Politano, elemento difficilmente collocabile nel 3-5-2 di Antonio Conte, e Leonardo Spinazzola, esterno prelevato solamente pochi mesi prima dalla Juventus ma tartassato dagli infortuni. Operazione di fatto chiusa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, con i due calciatori che sostengono le visite mediche di rito con quelli che avrebbero dovuto essere i loro nuovi club. Ma la fumata bianca, che pareva una pura formalità, non arriva: l'Inter, non convinta delle condizioni fisiche di Spinazzola, chiede un supplemento di test e di cambiare la formula di trasferimento, passando da obbligo a diritto di riscatto. Una mossa che non trova l'approvazione della Roma, e così la trattativa salta a pochi metri dal traguardo.

Un problema "storico"

Un mancato acquisto che rischia di trasformarsi (se non lo è già) in un grande rimpianto per l'Inter, da tempo alla ricerca di esterni affidabili. Un problema ormai storico per il club nerazzurro, che solo negli ultimi 10 anni ha alternato ben 30 calciatori sulle fasce, tra destra e sinistra, senza mai trovare una soluzione definitiva. Oggi, con il futuro di Hakimi ancora da definire, vengono nuovamente accostati svariati interpreti del ruolo, da Emerson Palmieri a Emerson Royal, passando per Kostic: una questione che, nel caso in cui Spinazzola fosse approdato ad Appian Gentile, probabilmente non esisterebbe più.