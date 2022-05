Inter, che spinta da San Siro. Sold out con l’Empoli: sorpasso al Milan per media tifosi

Inter in campo con l'Empoli. I nerazzurri dovranno vincere e per farlo potranno contare su un alleato speciale: il pubblico di San Siro

Andrea Della Sala

Toccherà all'Inter aprire il turno di campionato. In questo weekend la squadra di Inzaghi scenderà in campo questa sera contro l'Empoli, prima del Milan impegnato domenica a Verona. I nerazzurri dovranno vincere e per farlo potranno contare su un alleato speciale: il pubblico di San Siro.

"Un milione oggi: neppure il Covid ha fermato la passione dei tifosi dell’Inter. Un milione di spettatori complessivi a San Siro tra le partite di campionato e quelle di coppa e una media che stasera, contro l’Empoli, tornerà a essere la prima in Italia, superando il Milan. La freccia è lampeggiante, il sorpasso è già assicurato: rossoneri a quota 42.400 spettatori a gara, nerazzurri a 41.995 aspettando oggi. È l’onda lunga dell’ultimo scudetto, è la risposta a una squadra che a tratti è stata trascinante, è la risposta alla voglia di tornare allo stadio mettendosi alle spalle la pandemia: le chiavi di lettura sono molteplici, la risposta eccezionale. Stasera a San Siro ci saranno 70 mila spettatori. Di fatto, è tutto esaurito per quel che riguarda i tifosi nerazzurri. Gli unici vuoti nel settore ospiti, che non sarà pieno", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Siamo al terzo tutto esaurito consecutivo, la serie era stata aperta in Coppa Italia nel derby con il Milan ed è proseguita con la vittoria sulla Roma. E non è finita, perché lo stesso scenario si prospetta per l’ultima di campionato con la Samp, a maggior ragione se lo scudetto dovesse essere ancora in bilico. L’Inter fa i conti e tira un sospiro di sollievo anche in ottica bilancio. In quello al 30 giugno 2021 era stata calcolata in circa 70 milioni di euro la perdita dei ricavi da stadio. Nel prossimo, la perdita sarà più contenuta rispetto al dato pre Covid. E, anzi, il dato incasso complessivo — tra botteghino e corporate hospitality e tutto il resto — è più che confortante: la previsione è di introiti per 40 milioni di euro per la stagione 2021-22, tra campionato e coppe".

"L’onda lunga non conosce distanza: da ieri tra l’altro è cominciata la vendita libera dei tagliandi per la finale di Coppa Italia di mercoledì contro la Juve. E il pienone ci sarà anche domenica prossima a Cagliari, ultima trasferta stagionale dei nerazzurri. La spinta è trascinante: se Brozovic e compagni cercano una motivazione in più, a caccia dei due trofei che restano, basterà guardarsi intorno per trovare energie extra", chiude il quotidiano.