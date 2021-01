Inter, lo spoiler di Lautaro e una tendenza impressionante che si spiega con 2 fattori

L’Inter non si ferma e contro il Crotone centra l’ottava vittoria di fila in campionato. Da quando Antonio Conte ha deciso di tornare al solido 352, la squadra nerazzurra ha iniziato a marciare a ritmi sostenuti. Nonostante -2 punti rispetto alla passata stagione, è innegabile la crescita dei nerazzurri sopratutto in fase realizzativa: 40 gol segnati nelle prime 15 giornate.

“La tendenza è impressionante, denota una crescita rispetto alla stagione scorsa (12 mesi fa, a questo punto, l’Inter aveva segnato 31 reti) che si spiega essenzialmente con due fattori“, spiega la Gazzetta dello Sport.

“Il primo è di natura tattica: la squadra non ha solo memorizzato alcuni movimenti offensivi, ma ha imparato a muoversi anche con altri sistemi di gioco. In queste otto vittorie consecutive l’Inter ha messo in mostra un piano A (il 3-5-2), un piano B (il 4-3-1-2) e un piano C (il 3-4-2-1). Secondo fattore: Hakimi. Conte ne ha lodato la crescita difensiva. E in avanti segna come un attaccante: dietro la Lu-La c’è lui a 5 reti”.

“Ricerca della perfezione, ancor prima che della felicità. Ma se alla fine di una partita così, un maniaco dei particolari come Conte ha trovato anche il tempo di applaudire chi è entrato in campo a risultato acquisito, vuol dire davvero che è stata imboccata la strada per il successo. In fondo, l’ha spoilerato lo stesso Lautaro: «Lo scudetto è il nostro obiettivo, lavoriamo per quello». E il lavoro del 2021 è iniziato nel migliore dei modi. Non è arrivato il sorpasso sul Milan. Ma conta la velocità di crociera raggiunta, se si ragiona in proiezione. E l’Inter ora viaggia al massimo dei giri”.

(Gazzetta dello Sport)