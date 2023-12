Annuncio Inter: “Il nuovo stadio sarà a Rozzano”. Domanda ai tifosi sulla…

In queste ore, l'Inter ha annunciato la volontà di avviare un sondaggio rivolto a tutti i tifosi nerazzurri in merito ad alcune questioni riguardanti il futuro stadio

In queste ore, l'Inter ha annunciato la volontà di avviare un sondaggio rivolto a tutti i tifosi nerazzurri in merito ad alcune questioni riguardanti il futuro stadio. Leggendo una parte del sondaggio, si evince come il club dia per certa la realizzazione della nuova Casa dell'Inter a Rozzano: "La nuova Casa dell'Inter sarà costruita a Rozzano", si legge. Ecco di seguito le foto: