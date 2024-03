Sommer ha provato a rimanere in campo per qualche minuto finché non ha chiesto il cambio. Al suo posto è entrato Yvon Mvogo. Con Acerbi e de Vrij in dubbio per l'Empoli, Simone Inzaghi rischia di dover fare a meno anche del portiere. Da capire ancora l'entità dell'infortunio, la speranza è che sia uscito per via precauzionale.