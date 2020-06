Inter, caccia all’attaccante: i nomi sul taccuino di Marotta. E c’è la grande suggestione di Conte

Tuttosport, Da Aubameyang a Lacazette fino alla novità Belotti. Secondo dopo il no di Cavani , l’Inter è a caccia del sostituto di Lautaro Martinez qualora l’argentino dovesse partire. Sfumati Mertens e Timo Werner, costringono l’Inter “ad ampliare gli orizzonti tra vecchie conoscenze, scommesse e la grande suggestione di Antonio Conte . L’ex ct è infatti da sempre un grande estimatore di Andrea Belotti . Problema è che per Urbano Cairo il Gallo è assolutamente incedibile, in quanto idolo della tifoseria granata e architrave su cui costruire quella che dovrà essere la stagione del riscatto dopo un’annata tutta da dimenticare“, si legge sul quotidiano.

L’altro nome è quello di Federico Chiesa . Secondo il quotidiano, Beppe Marotta ha qualche asso da spendere “da Dalbert fino a Pinamonti , passando per Vanheusden e Gagliardini“.

Poi c’è Moussa Dembélé , giocatore del Lione, ma per il quotidiano ci sono due controindicazioni: “quella di Jean-Michel Aulas è storicamente una bottega carissima, inoltre sul ragazzo c’è mezza Premier, in primis il Manchester United, pronto a sborsare 70 milioni per il suo cartellino“. Non tramontano i nomi di Pierre-Emerick Aubameyang e Alexandre Lacazette.

(Tuttosport)