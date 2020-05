Tonali, Cellino pretende 50 milioni. L’Inter ha un carta che può cambiare gli equilibri, ma solo in prestito

L’Inter continua il pressing sul Brescia per Sandro Tonali. Il giovane centrocampista è da tempo nel mirino dei nerazzurri che devono fronteggiare la concorrenza di Juve e anche Barcellona. Il Brescia aspetta offerte concrete e il presidente delle Rondinelle Massimo Cellino non ha intenzione di cedere il suo goiellino per meno di 50 milioni di euro. Questa è la sua valutazione e non scenderà di un milione, ma sarebbe disposto a valutare eventuali contropartite utili.

L’Inter non si è spaventata, ma sta cercando di formulare una proposta che accontenti Cellino, ma che possa essere in linea col budget delle casse nerazzurre. Al Brescia interessa il giovane interista Sebastiano Esposito, ma difficilmente l’Inter lo lascerà partire a titolo definitivo. Marotta e Ausilio puntano tanto sul giovane attaccante e potrebbero proporre al Brescia un prestito. Discorso diverso nel caso in cui il Brescia dovesse retrocedere in B, allora la valutazione di 50 milioni potrebbe subire un calo. L’Inter c’è ed è pronta all’attacco decisivo.

(Sportmediaset)