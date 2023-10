GdS – Inter su Zielinski: stallo rinnovo col Napoli, il piano di Marotta

"La Juventus c'è, magari torneranno a farsi vivi dall'Arabia, ma nel frattempo Marotta, Ausilio e Baccin hanno rotto gli indugi e si sono convinti a mettere nel motore nerazzurro un altro svincolato di lusso, dopo che negli ultimi anni hanno tesserato tra gli altri Thuram, Cuadrado, Onana, Mkhitaryan, Calhanoglu e De Vrij", commenta La Gazzetta. Zielinski può essere un altro colpo a parametro zero, vista anche l'impossibilità di investire cifre importanti al netto di una cessione di un big. Sul giocatore c'è anche la Juventus anche se, per il momento, il pallino resta in mano a De Laurentiis, che spera di trovare l'intesa per il rinnovo.

"Inzaghi pensa a Zielinski solo per la prossima stagione, mentre Allegri ne avrebbe bisogno immediatamente ovvero all'apertura della prossima finestra invernale dei trasferimenti. Max, infatti, ha perso sia Pogba sia Fagioli e va alla ricerca di un rinforzo per la mediana: Højbjerg del Tottenham, Samardzic dell'Udinese e De Paul dell'Atletico Madrid, i nomi in questo momento più caldi. Sono costosi, ma il d.t. bianconero Giuntoli sa che sono comunque più facili da acquistare rispetto a Piotr. Soprattutto per una questione di classifica e di rapporti tra Juventus e Napoli. Simone, invece, lì in mezzo ha abbondanza visto che può contare sui titolari Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, ma anche su alternative come Frattesi, Asllani, Klaassen e Sensi", commenta La Gazzetta che poi sottolinea come Sensi sia in scadenza, Klaassen potrebbe non essere riscattato. Ecco perché Zielinski a parametro zero è un'occasione importante, tenuto conto anche del fatto che potrebbe arrivare un'offerta importante per Barella.