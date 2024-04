Dopo la vittoria con l'Empoli, l'Inter scenderà in campo lunedì sera in casa dell'Udinese. Il vero dubbio per Inzaghi riguarda Bastoni: il difensore ha un affaticamento e verrà valutato tra oggi e domani, ma difficilmente sarà in campo lunedì. Inzaghi potrebbe scegliere Carlos Augusto, più volte adattato braccetto, oppure Bisseck. Per il resto ci sono pochi dubbi.