Inter, sarà mercato frenetico. Ma Conte si è già espresso: già 3 certezze per il prossimo anno

Il mercato estivo dell’Inter si preannuncia frenetico, ma Antonio Conte avrà certamente delle certezze in vista della prossima stagione. A cominciare dall’assetto difensivo formato da Skriniar, de Vrij e Bastoni. Le tre pedine titolari della retroguardia nerazzurra del 2020-21. Una difesa di assoluto livello internazionale, un mix tra esperienza e gioventù che promette di far dormire sonni tranquilli a tutti i tifosi interisti. E, perché no, di continuare per tanti anni un fruttuoso ciclo inaugurato questa stagione. Scrive Tuttosport:

“Serviranno ritocchi in tutti gli altri settori, tranne che in un reparto. Antonio Conte può già fare affidamento per la prossima stagione sul blocco dei tre difensori centrali del suo 3-5-2. È servita una correzione in corso d’opera alla linea dei tre titolari, pensata all’inizio della stagione. Ma alla fine l’allenatore dell’Inter ha trovato l’assetto giusto con Bastoni al posto di Godin, a fianco di De Vrij e Skriniar, davanti ad Handanovic. Ormai la scelta è stata fatta e si proseguirà in questo modo“.

(Fonte: Tuttosport)