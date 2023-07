L'attaccante argentino ha vissuto due stagioni di basso livello all'Inter, ma non sembra voler lasciare il club nerazzurro

In attesa di capire cosa riuscirà a fare l'Inter sul mercato, Inzaghi al momento ha a disposizione tre attaccanti: Lautaro, Thuram e Correa. La dirigenza nerazzurra non ha fretta per l'attaccante, vuole valutare tutte le possibili opzioni. Da Morata a Balogun fino ad altre possibili occasioni.