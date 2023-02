Sky – Inter, ultime indiscrezioni sulla formazione: panchina Brozovic. Davanti LuLa

Le ultimissime indiscrezioni sulla formazione dell'Inter che alle 20.45 sfiderà la Sampdoria per la 22ª di Serie A. In attesa delle ufficiali, ecco quanto evidenziato da Matteo Barzaghi di Sky:

"Inter indiscrezioni sulla formazione. Dovrebbe giocare il solito centrocampo Barella-Calha-Mkhitaryan. Brozovic panchina. In difesa come a Cremona. Darmian-Gosens sulle ali. LuLa in attacco. Da confermare con arrivo squadre", si legge su Twitter. A Cremona però in difesa c'era Darmian con Acerbi e Bastoni, invece salvo sorprese questa volta ci sarà Skriniar, con Darmian a destra e Dumfries in panchina.