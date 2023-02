Lukaku oggi titolare con la Samp, GdS: “E a giugno? L’Inter crede in Big Rom tanto che…”

Oggi Romelu Lukaku tornerà titolare contro la Sampdoria dopo un mese abbondante - l'ultima volta in campionato il 4 gennaio contro il Napoli - con l'obiettivo di mettere minuti nelle gambe anche in vista della sfida al Porto di settimana prossima. La Gazzetta dello Sport riporta aggiornamenti anche sul futuro di Big Rom, esplicitando la volontà dell'Inter di tenerlo anche l'anno prossimo:

"Gli infortuni hanno limitato Lukaku, tornato in prestito la scorsa estate dal Chelsea per 7,6 milioni (con un ingaggio da 8,5 milioni netti; lordo scontato dal Decreto Crescita): sul belga c'è la volontà di tenerlo perché in lui il club crede. Dipenderà dalle condizioni che chiederanno i Blues, che proprio all'Inter nell'estate 2021 avevano versato 115 milioni per averlo!"