Inter, Vecino: “Sono molto carico, vogliamo ripeterci. Inzaghi? Ho percepito…”

Le parole del calciatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV dal ritiro di Appiano Gentile

Daniele Vitiello

Matias Vecino vuole mettersi alle spalle una stagione difficile. Il centrocampista si è messo da subito a disposizione di Simone Inzaghi e vuole tornare ad essere protagonista con la maglia dell'Inter fin da subito. Dal ritiro di Appiano Gentile arrivano le sue parole ai microfoni di Inter TV: "Non sembra proprio estate, ma sono contento di essere tornato e di aver rivisto i compagni. Era da un po' che non ci si vedeva, c'è grande entusiasmo e carica per la prossima stagione.

Quali sono le prime impressioni dopo aver conosciuto Inzaghi?

"Avevo parlato con lui al telefono quando ero in Uruguay. Ho percepito grande entusiasmo e voglia di essere qui, penso sia un grande punto di partenza. Avremo modo di conoscerci meglio. L'anno scorso sono stato un po' sfortunato perché sono stato tanto tempo fuori, ma ora sono molto carico per fare una grande stagione e ripetere quanto fatto l'anno scorso".

Quanto è stato importante giocare con continuità in nazionale questa estate?

"Quando uno rientra da un infortunio vuole subito ritrovare continuità. Mi è servito tanto giocare in nazionale, ora voglio continuare su questo ritmo per essere pronto per il campionato".

Duello con Lautaro in Coppa America?

"Non vincendo noi, vedere un compagno vincere fa comunque piacere. E' stata una delusione per noi, anche perché volevamo arrivare in fondo e siamo usciti ai rigori. Ci rifaremo nelle prossime competizioni".

Quali obiettivi hai per questa stagione?

"Soprattutto trovare continuità a livello fisico e di minutaggio. Sono molto carico, sono sicuro andrà tutto bene".