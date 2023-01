Inter-Verona, la probabile formazione nerazzurra: sei novità rispetto al Parma

Inzaghi recupera due pedine per il centrocampo: una è pronta a partire dal primo minuto. Sciolti i dubbi a destra e in attacco

Daniele Vitiello

Simone Inzaghi recupera qualche pezzo per Inter-Hellas Verona di domani sera. Le buone notizie per il tecnico nerazzurro riguardano, come raccontato anche da Fcinter1908.it, il centrocampo: tornano a disposizione Barella e Calhanoglu, rimasti ai box per il match di Coppa Italia con il Parma. Ancora indisponibili, invece, Marcelo Brozovic, Samir Handanovic e Romelu Lukaku.

Il belga ha svolto lavoro con i compagni in giornata, ma - con la Supercoppa ormai alle porte - Inzaghi ha preferito lasciargli un altro giorno per lavorare ad Appiano Gentile prima della partenza per Riad. Anche il croato e lo sloveno coltivano speranze di partire con i compagni per l'Arabia Saudita: decisivi però saranno i prossimi giorni.

Inter-Hellas Verona: la probabile formazione nerazzurra — Come cambiano le possibili scelte di Inzaghi in vista della gara di domani alla luce dei due recuperi? Come informa Sky Sport, tra Barella e Calhanoglu, il turco sembra quello più vicino ad una maglia da titolare. L'ex Milan dovrebbe agire sempre in mezzo al campo, con Gagliardini e Mkhitaryan ai suoi lati. Per il centrocampista dell'Italia, invece, potrebbe esserci spazio a gara in corso. A destra, Darmian preferito a Dumfries, mentre a sinistra il solito Dimarco.

In attacco, considerando anche il forfait di Lukaku, spazio al tandem formato da Dzeko e Lautaro Martinez.