FCIN1908 / Inter-Inzaghi, vertice di mercato in call: Caicedo ipotesi calda, le ultime

Simone Inzaghi, risultato positivo al Covid, ha comunque tenuto oggi una conference call con i dirigenti nerazzurri: tutti gli aggiornamenti

Marco Macca

Il vertice c'è stato, nonostante il Covid. Simone Inzaghi, risultato positivo al coronavirus dopo l'ultimo giro di tamponi, ha comunque tenuto oggi una conference call con i dirigenti dell'Inter per fare il punto sulle strategie di mercato in vista degli ultimi giorni di gennaio. Dal tanto atteso vertice, secondo quanto risulta a FCInter1908.it, è emersa la necessità di intervenire soprattutto nel reparto avanzato, che avrebbe bisogno, complice l'infortunio di Correa e i tanti impegni ravvicinati nel prossimo mese di febbraio (senza contare i viaggi intercontinentali e le partite sudamericane) di un innesto di sicuro affidamento.

In quest'ottica, secondo quanto appurato dalla nostra redazione, avanza l'ipotesi di Felipe Caicedo, ex Lazio e oggi al Genoa. Il calciatore ecuadoriano, che conosce bene Inzaghi dai tempi biancocelesti, avrebbe già parlato con l'allenatore nerazzurro, pronto, qualora arrivasse la chiamata dell'Inter, a mettersi a disposizione per questa seconda parte di stagione.

Il rinforzo in attacco potrebbe avere un altro risvolto, questa volta relativo al futuro di Stefano Sensi, deciso ancora a partire e a ritrovare continuità in campo con Giampaolo alla Sampdoria: l'arrivo eventuale di Caicedo, infatti, potrebbe essere il via libera atteso dal centrocampista per rimettersi in gioco in blucerchiato, prima di tornare a Milano e rilanciarsi in nerazzurro.

Capitolo esterno

Infine, il capitolo esterno: non è affatto escluso che in questi ultimi giorni di mercato possa arrivare un rinforzo sulla fascia sinistra, che possa dare il cambio a Ivan Perisic (in scadenza) e dare più alternative a Inzaghi. In questo caso, gran parte delle mosse dell'Inter dipendono dal futuro di Aleksander Kolarov, che sembra orientato, complici i problemi fisici e il poco impiego, a risolvere il contratto da calciatore con il club nerazzurro. Se si verificasse effettivamente questo scenario, ecco che l'Inter potrebbe provare a portare a Milano un esterno mancino, visto che Dimarco è ormai stabilmente visto da Inzaghi come 'braccetto' di sinistra nella difesa a tre. Situazione in costante evoluzione: dopo il vertice con Inzaghi, l'Inter è pronta a muoversi con decisione e accendere gli ultimi giorni di gennaio.

A cura di Daniele Vitiello