"Tre nomi per una maglia. In casa nerazzurra si lavora per consegnare a Inzaghi un nuovo portiere, con idee chiare dopo mesi di valutazioni, analisi e, in qualche caso, anche timidi approcci. La volontà, in viale della Liberazione, è quella di portare a Milano un vice di Sommer. Ma comunque in grado raccoglierne l’eredità". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport sulla ricerca dell'Inter, a caccia di un secondo portiere. I nomi in lista sono tre: Bento , Martinez e Mandas, con Audero che è destinato a rientrare alla Sampdoria per fine prestito.

Bento

"Il primo nome in lista è quello di Bento Krepski e lo è da tempi non sospetti. Sul 24enne dell’Athletico Paranaense c’è un pressing che, tra fasi più o meno “acute”, dura da quasi un anno. Il feeling peraltro è reciproco, lo ha ammesso lo stesso brasiliano in più di una circostanza. Il problema resta la valutazione, che nel frattempo ha superato i 20 milioni. Cifra importante, soprattutto per un elemento che andrebbe in panchina. Ma, in un certo senso, giustificato in relazione ai progressi di Bento (che ha esordito in prima squadra appena tre anni fa) e agli enormi margini di crescita che ha lasciato intravedere. Il tutto, a fronte di un contratto in scadenza nel 2026 che consente all’Athletico Paranaense di negoziare da una posizione privilegiata", si legge sulla Rosea che poi aggiunge: