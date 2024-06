Il futuro di Denzel Dumfries è ancora da definire: il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 e per questo l'Inter vuole fare chiarezza

In casa Inter tiene banco il tema relativo al futuro di Denzel Dumfries . Anche Ausilio, in una recente intervista, ha confermato che nei prossimi giorni ci sarà un incontro con l'entourage dell'olandese per fare un punto della situazione quasi definitivo, vista la scadenza di contratto attualmente fissata a giugno 2025.

"Ancora in bilico il contratto di Dumfries, c'è Simone Inzaghi che vuole tenerlo e l'Inter non vuole perderlo a parametro zero tra un anno. Da vedere se l'Aston Villa, dopo aver completato delle cessioni, affondi il colpo per lui", aggiorna Sport Mediaset.