Inter, visite mediche oggi per Viviano. Non è ancora un acquisto: ecco l’idea del club

Emiliano Viviano, portiere svincolato, 34 anni, fiorentino, oggi sarà sottoposto alle visite mediche con l’Inter. Lo svela la Gazzetta dello Sport, che parla dell’ipotesi di un tesseramento per l’estremo difensore.

La ricostruzione della Rosea

In questo modo la società nerazzurra si cautela dopo l’infortunio di Samir Handanovic. Il tesseramento di Viviano non è automatico: intanto l’Inter gli farà fare le visite per permettergli di allenarsi, poi nei prossimi giorni con più calma si valuterà se metterlo sotto contratto. Del resto, si è visto anche nel derby contro il Milan che dietro a Handanovic non c’è un altro portiere di sicuro affidamento. Padelli, anche vista la lotta a 3 per lo scudetto con Juventus e Lazio, non convince.