Correa, guerra di nervi. L’Inter va oltre: accordo raggiunto con Belotti, le ultime

In attesa di capire se si sbloccherà la trattativa per Correa, quella di Belotti diventa una candidatura via via più forte in casa Inter

Marco Macca

Una pista sempre più concreta, un nome sempre più caldo. In attesa di capire se si sbloccherà la trattativa con la Lazio per Joaquin Correa, quella di Andrea Belotti diventa una candidatura via via più forte in casa Inter. A confermarlo è calciomercato.com, secondo cui i nerazzurri avrebbero raggiunto un accordo di massima con l'attaccante e capitano del Torino, in scadenza nel 2022 con il club granata:

Guerra di nervi

"L’Inter é ferma a metà strada tra Belotti e Correa, ma ha già raggiunto un accordo di massima con entrambi, perché esiste una scala di preferenze e per Inzaghi il “Tucu” è una garanzia cui non vuole fare a meno. Ecco perché l’Inter si è portata avanti con l’entourage del “Gallo” senza ancora presentarsi con un’offerta ufficiale da Cairo".

Su Correa, invece, è guerra di nervi: "È una sfida di nervi, Lotito resiste, l’Inter guarda altrove. Da viale della Liberazione vorrebbero chiudere i discorsi entro domani, al più tardi entro giovedì".

(Fonte: calciomercato.com)