CdS – Inter, piano ambizioso: Natale da capolista. Milan nel mirino, calendario favorevole

Le cinque vittorie consecutive in campionato hanno rilanciato le chance scudetto dell’Inter che, complice il rallentamento del Milan, si è ora portata a una sola lunghezza dalla vetta. Secondo il Corriere dello Sport i nerazzurri hanno ora un ambiozioso progetto:

“Natale in vetta. Ora quel traguardo non è più un miraggio. In parte, la colpa del Milan, che ha frenato pesantemente, lasciando per strada 4 punti in 2 giornate. Ma, per questa nuova prospettiva, c’è soprattutto grande merito dell’Inter, visto che è stata l’unica ad approfittare delle difficoltà rossonere, proseguendo il filotto di vittorie cominciato contro il Torino. Ora la serie è arrivata a 5. E ci sono tutti i margini per allungarla, visto che i prossimi avversari saranno lo Spezia, in casa, e il Verona, in trasferta. E’ vero che i veneti non sono certo una squadra morbida, ma ciò che aspetta il Diavolo, ovvero prima il viaggio a Reggio Emilia, campo del Sassuolo, e poi la visita della Lazio, è certamente peggio.

E, se i rossoneri sono ormai a portata di aggancio, o di sorpasso, l’altra buona notizia per rafforzare l’ambizione di trascorrere le festività guardando tutti o quasi dall’alto, è che le altre grandi sono attardate, soprattutto la Juventus, sotto di 3 lunghezze e con 8 punti in meno rispetto allo scorso campionato“.