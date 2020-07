Inter, sfida alla Juventus per Zaniolo: intermediari al lavoro, una clausola può aiutare

Inter e Juventus sono pronte a incrociare nuovamente le armi sul mercato: dopo Kulusevski (futuro bianconero) e Tonali (sempre più vicino ai nerazzurri), i due club sono pronti a darsi battaglia per Nicolò Zaniolo, centrocampista classe ’99 della Roma. Così scrive Tuttosport: “Tanto i bianconeri quanto i nerazzurri hanno capito che la Roma, senza Champions League, molto probabilmente sarà costretta a fare quello che vorrebbe evitare. Cioè sacrificare in nome del bilancio il gioiello azzurro, amatissimo tra i tifosi giallorossi. Di scontato non c’è ancora nulla, ma gli indizi portano (quasi) tutti in quella direzione. Basta e avanza, a Juventus e Inter, per iniziare a muoversi nel tentativo di guadagnare la pole position in vista di agosto“.

CLAUSOLA PRO INTER – “L’Inter, quando nell’estate 2018 ha venduto Zaniolo alla Roma nell’operazione Nainggolan, si è garantita una percentuale del quindici per cento sulla futura cessione del loro ex Primavera. Circa 7 milioni e mezzo che, in caso di riacquisto comunque a caro prezzo, verrebbero scontati. I nerazzurri non sono segnalati così avanti nei ragionamenti, però qualche segnale in direzione della Roma è partito tramite i soliti intermediari. L’idea sarebbe quella di arrivare a Zaniolo in cambio di soldi e Nainggolan, di rientro dal prestito al Cagliari e sempre amatissimo nella capitale. Marotta ha in mente una vera e propria ristrutturazione della mediana e, oltre a Tonali, potrebbe inserire altri due pezzi“.