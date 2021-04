Zhang corre, non vuole perdersi lo scudetto. Porterà due importanti novità per l’Inter

Il presidente porterà con sé aggiornamenti decisivi: il prestito ponte e il passaggio del 31,05% agli americani

Presto arriverà in Italia il presidente Zhang . Il numero uno dell'Inter non vuole perdersi l'eventuale scudetto e deve affrettare i tempi anche perché l'Inter corre veloce e al suo arrivo dovrà rispettare 14 giorni di quarantena.

"La sua Inter non spreca una cartuccia e vuole sbrigare presto la pratica titolo. Vanno calcolati 14 giorni di quarantena obbligatoria e, anche se Handanovic potrebbe sollevare materialmente la coppa solo all’ultima, il 23 maggio contro l’Udinese, Zhang gradirebbe essere accanto alla squadra se e quando il titolo diventerà matematico . Insomma, la data di partenza risente di tante variabili, ma di certo Zhang porterà con sé una più serena situazione societaria: il prestito-ponte che permette di chiudere la stagione con le munizioni necessarie è alle porte", riporta La Gazzetta dello Sport.

"E poi, in tempi rapidi, cambierà pure l’assetto azionario: quel 31,05% di minoranza in mano a LionRock, fondo con sede a Hong Kong ma vicinissimo a Suning, dovrebbe diventare americano. Un passaggio necessario per l’aumento di capitale di cui ha bisogno il club", aggiunge il quotidiano.