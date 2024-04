Appuntamento contro l'Empoli troppo importante e da non sottovalutare, come ricorda la vittoria dei toscani nella scorsa stagione a san Siro. L'Inter è rimasta a dormire ad Appiano, come spesso accade per le partite casalinghe, si comincerà ad abbassare la tensione solo quando l'Inter avrà conquistato i 14 punti che mancano. Difesa tipo guidata da Acerbi, con Pavard e Bastoni. Le fasce occupate da Dimarco e Darmian. In mezzo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan aiuteranno Lautaro e Thuram a sbloccarsi", riporta Sportmediaset.