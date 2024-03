CdS – Inter, Inzaghi opta per Sommer. E deve testare la difesa

Inzaghi sembra proprio orientato a scegliere Sommer. Il portiere, che ha avuto problemi ad una caviglia durante la pausa per le Nazionali, anche oggi è previsto - come nei giorni scorsi - si alleni col gruppo. Nel caso in cui sorgesse qualsiasi problema, Audero è pronto a scendere in campo da titolare. Dopo l’allenamento i nerazzurri andranno in ritiro proprio in vista del match contro i toscani.