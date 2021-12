Inzaghi: “Speriamo di continuare così. Hakimi? Mi manca. Il mercato estivo…”

Intervistato dall'emittente araba Al Ain Sport, Simone Inzaghi ha parlato di tanti argomenti, a partire dal mercato estivo

"In estate abbiamo rinforzato la squadra con alcuni affari e prendendo giocatori importanti per compensare le partenze di Hakimi, Lukaku e della situazione Eriksen. Speriamo di continuare così e di avere una grande stagione. Ci sono tante grandi squadre come Roma, Lazio, Milan, Juventus e Napoli che possono vincere il campionato".