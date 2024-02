Traguardi lontani? — "Inutile negarlo: l'Inter gioca bene ma è due anni e mezzo che sto godendo. Abbiamo vinto 5 titoli, abbiamo giocato la finale di Champions, ci siamo tolti delle soddisfazioni con i tifosi. In campionato abbiamo preso un buon margine, dal 28 gennaio al 28 febbraio eravamo a pari della Juve. In un mese abbiamo creato il distacco, ci sono ancora tante partite e dobbiamo rimanere concentrati"

L'Inter è ingiocabile?

"Ho una squadra che cambia gli uomini e rimane con i propri principi. Quella è la più grande soddisfazione insieme a San Siro e i nostri tifosi. Cambi 7-8 giocatori e chi entra è un piacere vederlo. E' difficile fare la formazione, Dumfries ha fatto un'ottima partita a Lecce e oggi son partito con Darmian che in due mesi non ha sbagliato un minuto. Matteo è stato eccezionale nel primo tempo, poi da ammonito ho dovuto cambiarlo. Ho dei ragazzi meravigliosi"

Futuro all'Inter?

"Sto benissimo qua, mi trovo benissimo con la società, con i tifosi, con i ragazzi. In questo momento è inutile parlarne, dobbiamo tenere una concentrazione folle nei prossimi tre mesi. Parlare di altro non mi interessa, penso non interessi neanche alla società. La società vuole che la squadra rimanga così, saranno contenti a vedere giocare l'Inter così"

Come sta Frattesi?

"Era stato straordinario a Lecce però a un quarto d'ora dalla fine aveva i crampi. E' uno dei più penalizzati ma ci sta dando grandissime soddisfazioni. Sta giocando parecchio, spesso dalla panchina. Sarebbe un peccato se si dovesse fermare, ha una condizione fisica straripante"

La crescita di Bastoni

"In due anni e mezzo avrà sbagliato una o due partite. Giocatore di una tecnica e intelligenza mostruosa, è innamorato dell'Inter, mi dispiace si sia fatto ammonire. Lunedì ci mancherà, è importantissimo per noi. Si riposerà e sarà pronto per la prossima"

Non dà titoli come match ball scudetto?

"Titoli ce ne sono pochi. Il titolo è la Supercoppa vinta a gennaio, speriamo ce ne siano altri. Ora la testa deve andare al Genoa"

