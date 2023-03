Sky – Inter, Calha può tornare regista e i favoriti in attacco: la probabile formazione

Le ultimissime sulla probabile formazione dell'Inter in arrivo da Sky Sport. Aspettando l'allenamento odierno, ecco le indicazioni sulle prove di Simone Inzaghi in vista della sfida contro il Lecce in programma domani a San Siro:

"Potrebbe tornare Calha regista con Barella e Mkhitaryan, dubbio in mezzo alla difesa tra Acerbi e de Vrij. In avanti sono in tre per due maglie e potrebbe tornare Dzeko con Lautaro, ma Lukaku resta in corsa", le parole dell'inviato. Sulle fasce, con Skriniar e Dimarco ancora a parte fino a ieri, i favoriti sono Dumfries e Gosens, con Darmian arretrato come braccetto.